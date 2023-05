Ampia fuga di gas a Ragusa, bloccata parte della zona industriale

Durante l'intervento, il personale dei Vigili del Fuoco ha verificato l'area di maggior rischio per la formazione di miscele esplosive e ha invitato i titolari delle ditte limitrofe a dismettere le attività e a sganciare gli impianti elettrici.

Fortunatamente, l'incidente non ha causato danni a persone. Grazie alla tempestività dell'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici della 2iretegas, la situazione è stata prontamente gestita e risolta in sicurezza per tutti.