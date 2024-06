Amici e ciclisti esperti. Pedalata in Calabria per cinque ciclisti della Bike & Run Scicli

La Ciclovia della Calabria fra le mete sognate dal gruppo di amici e ciclisti. Sogno che si è avverato e che gli ha fatto vivere momenti di forte emozione tra bellezze naturali e paesaggi incontaminati. I protagonisti dell’avventura sportiva sono Carmelo Pulino, Felice Agosta, Guglielmo Calabrese, Salvatore Antonuccio, Dario Lucenti, seguiti dall’autista Carmelo Fidone. Hanno percorso la Ciclovia della Calabria, lunga 480 chilometri di cui 136 chilometri di salite fra boschi e piccoli borghi trovando sul loro percorso la felice accoglienza degli abitanti. Una grande ed epica avventura in bicicletta firmata BAS BIKE & RUN SCICLI. I cinque ciclisti non sono nuovi a questo tipo di sfide sulle lunghe distanze, fra l’altro sono ottimi conoscitori dei luoghi in Sicilia.

Alla scoperta della bellezza dei paesaggi calabresi stando insieme, forti di un affiatamento ben collaudato, non sentendo la fatica delle dure pedalate.

“Ogni tappa ci ha offerto l’opportunità di scoprire luoghi affascinanti e sconosciuti. Dalle colline verdi di Firmo alle acque turchesi del Lago Ampollino, dai borghi di Tiriolo ai paesaggi a tratti mistici di Serra San Bruno. I luoghi della Calabria svelano sempre una nuova meraviglia – è stato il loro commento al ritorno – la scoperta di questi posti nuovi ha arricchito il nostro viaggio donandoci momenti che restano impressi. Questa avventura non è stato solo un viaggio fisico, ma anche un’esperienza di vita che rafforza la loro amicizia e arricchisce il loro spirito di scoperta.”.

