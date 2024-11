Amianto sbriciolato in via Berlinguer a Ragusa

Un tratto di via Berlinguer a Ragusa rischia di diventare una discarica ambientale. Si tratta della parte meno frequentata, nei pressi dello stadio Aldo Campo. Oltre ai rifiuti, vi è anche eternit sbriciolato e abbandonato e ciò rappresenta un rischio serio per la salute pubblica e per l’ambiente, considerando la pericolosità dell’amianto, che, quando deteriorato, rilascia fibre tossiche capaci di provocare gravi malattie, come l’asbestosi o il mesotelioma.

Punti critici



Via Berlinguer sembra essere un luogo abituale per comportamenti irresponsabili, con abbandono di rifiuti pericolosi e degrado ambientale. La denuncia arriva dalla consigliera Rossana Caruso che chiede un monitoraggio del territorio con l’installazione di fototrappole da usare come deterrente contro questi atti incivili, chiedendo inoltre maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. Inoltre, viene chiesta la bonifica immediata dell’area per rimuovere in sicurezza l’amianto sbriciolato, coinvolgendo professionisti abilitati per la gestione di materiali pericolosi e attivare un’indagine per identificare chi ha abbandonato i rifiuti pericolosi, applicando le sanzioni previste dalla legge.

