Altro sbarco a Pozzallo: ci sono anche 11 bambini

Ci sono anche bimbi molto piccoli tra i migranti sbarcati poco prima delle 22 a Pozzallo. Due bimbe di 1 e 5 anni e due maschietti di 7 e 10 anni sono i bambini più piccoli tra gli 11 minori sbarcati. Nel gruppo anche due donne. Quarantasette migranti in tutto, coloro che sono stati raggiunti e salvati dalla motovedetta Cp 320 della Guardia costiera a 12 miglia a sud della Sicilia e portati a Pozzallo per lo sbarco.

Erano tutti a bordo di un gommone ed erano partiti dalle coste libiche 3 giorni fa. Le nazionalità di provenienza sono Etiopia, Eritrea, Sudan, Sud Sudan, Nigeria e Ghana. Stamani a Pozzallo erano sbarcati altri 37 migranti salvati sempre dalla Guardia costiera ma a oltre 120 miglia a sud est di Pozzallo. Anche in questo sbarco, i migranti dopo i controlli medici della sanità marittima (Usmaf) e dell’Azienda sanitaria locale sono stati portati all’hot spot

© Riproduzione riservata