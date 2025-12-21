Altro che fascia tricolore: il sindaco di Chiaramonte diventa Babbo Natale

A Chiaramonte Gulfi, quest’anno, Babbo Natale ha un volto familiare. È quello del sindaco Mario Cutello, che per un giorno ha messo da parte fascia tricolore e impegni istituzionali per indossare cappello rosso, barba bianca e un sorriso largo quanto basta per conquistare i più piccoli.

La trasformazione è avvenuta durante una piccola ma sentita cerimonia al plesso Fontana, dove il primo cittadino ha incontrato i bambini della Scuola Materna insieme alle loro maestre. Un momento semplice, di quelli che profumano di Natale vero: occhi curiosi, risate spontanee e quell’atmosfera sospesa in cui anche gli adulti tornano un po’ bambini.

A rendere il tutto ancora più simpatico ci ha pensato lo stesso Cutello, che non ha perso occasione per scherzare. Pubblicando le foto su Facebook, ha commentato con ironia: «Appena finisco il mandato da sindaco so già cosa fare». Una battuta che ha strappato più di un sorriso e che racconta un modo leggero e umano di vivere il ruolo istituzionale. Tra un ringraziamento alle maestre del plesso Fontana e qualche posa da perfetto Babbo Natale, Chiaramonte Gulfi si è regalata così un piccolo momento di allegria natalizia. Perché, a volte, basta davvero poco: un costume, un po’ di autoironia e la voglia di stare tra la gente.

© Riproduzione riservata