Altissimi i livelli di divario fra Nord-Sud e il potere d'acquisto delle famiglie. I dati - Ragusa Oggi

Altissimi i livelli di divario fra Nord-Sud e il potere d’acquisto delle famiglie. I dati

Condividi su:

Divario Nord-Sud: antica questione, ma i dati sono più attuali che mai. E ce li fornisce ancora una volta l’Istat. I dati forniti parlano dei onsumi delle famiglie nel 2019 e attestano come le disuguaglianze sociali ed economiche siano ancora molto forti in Italia, con le famiglie del nord sensibilmente più ricche rispetto a quelle del sud, e una spesa media profondamente diversa.

Una famiglia residente in Trentino Alto Adige spende mediamente al mese il 49,9% in più rispetto allo stesso nucleo che vive in Puglia o in Calabria, 2.992 euro contro i 1.996 euro della Puglia e i 1.998 euro della Calabria. Differenza che raggiunge il record del +76% se si confronta la spesa di una famiglia di Bolzano (3.517 euro) con quella di una residente in Puglia.

Questi dati dimostrano come l’Italia viaggi ancora a due velocità, e le condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno influiscano in modo evidente sui consumi delle famiglie.

E in Sicilia? La spesa media per famiglia è di 2.017,99, appena sopra la Basilicata, la Calabria e la Puglia. Una questione antica che ancora oggi fa parlare. E fa pensare ad un’Italia sempre più divisa, almeno per quanto riguarda il potere d’acquisto.