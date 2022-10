Alta Formazione: nuovi corsi dell’ITS Academy Aerospazio Sicilia per tecnico di aeromobili e per tecnico logistica e infomobilità

Due nuovi corsi di post-diploma offriranno nuove opportunità di sbocco lavorativo a giovani ed adulti. Grazie alla Fondazione ITS Academy Aerospazio Sicilia saranno attivati i corsi per “Tecnico Superiore Manutentore di Aeromobili, Impianti e Apparati di bordo CNS” e per “Tecnico Superiore dei Sistemi Informativi Logistici e dell’Infomobilità”. Le iscrizioni sono già aperte, si concluderanno giorno 24 ottobre e per accedere occorre essere residenti in Sicilia e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale.



I due corsi saranno ufficialmente presentati in conferenza stampa questo mercoledì 19 ottobre alle ore 11 presso la sala conferenze Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. I due corsi post-diploma permettono di accedere ad una formazione di alto livello e mirato alle richieste delle imprese con cui, tra l’altro, si procederà allo sviluppo delle attività pratiche che affiancheranno le nozioni teoriche. Interverranno, il commissario straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, il presidente della Fondazione ITS Accademy, Alessandro Cianciaruso, il dirigente scolastico Antonella Rosa, il presidente di Logos, Rosario Alescio ed il presidente della Kore di Enna Fausto Severini.

L’ITS Academy Aerospazio Sicilia, nato dalla proposta dell’istituto “Besta”, vede tra i fondatori anche il Comune di Comiso, il Libero Consorzio comunale di Ragusa, l’Università Kore di Enna, l’Università di Messina, la Cogthech srl, la Seas South East Aviation Services srl, la Consel Consorzio Elis, la Arcadia Holding, la Fondazione Abakos e la Logos Società Cooperativa. I partner che hanno sottoscritto l’accordo per la realizzazione dei corsi sono: Aircraf Engineering Academy, Aeroclub Catania, Professione Volare, South East Aviation Malta, Media Engineering, Exactech Italia, Consel, Cloudresults, Sicindustria delegazione di Ragusa, Cna Ragusa, Ance Ragusa e LegaCoop Sud Sicilia. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) Academy rappresentano la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri Paesi europei.

Nati per formare tecnici superiori in aree strategiche del Paese, gli ITS Academy, sono scuole di alta tecnologia per preparare quadri intermedi specializzati, a supporto delle attività di impresa 4.0. Informazioni sul sito web www.itsaerospaziosicilia.it.