Alosha e il suo “Danzastorie” con i cunti di Natale questa domenica sera a Ibla. Per “La porta dei sogni”

Alosha, il danzastorie di Sicilia è Premio UNESCO 2019, messaggero di Pace. Rappresenta uno dei personaggi chiave per comprendere l’evoluzione della danza contaminata. Perfettamente bilanciata fra ricerca concettuale e creativitá artística, ha infatti saputo segnare il passo ed indicare una strada da seguire per il futuro, in particolare grazie al proprio stupefacente lavoro sul corpo e sul concetto stesso di fisicitá. È anche creatore della cosiddetta “Danza Streusa”, forse l’elemento che più di altri lo contraddistingue al pubblico. Bastoniere di Sicilia. Impronta un nuovo modo di utilizzare l’antica Arte del bastone siciliano con passi di danza, nasce il Bastone Artistico Siciliano. La sua danza è un racconto, infatti come lui stesso si definisce è un “danzastorie”, un racconto che offre la dolcezza dei sapori delle radici di una terra meravigliosa, la Sicilia. Per informazioni https://portadeisogni.com/