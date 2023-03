Alloggi nei demani forestali di Randello, Sampieri e Santa Maria del Focallo per le Onlus che operano nel settore disagio e disabilità: l’avviso

L’avviso è del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con sede a Ragusa, dell’Assessorato regionale all’agricoltura ed allo sviluppo rurale. Un avviso che è in scadenza il prossimo 6 aprile e che riguarda la concessione temporanea a canone agevolato per la fruizione degli alloggi che si trovano all’interno dei demani forestali di Randello, Sampieri e Santa Maria del Focallo sulla costa della provincia iblea. Cinque in tutto le unità abitative. Nello specifico tre a Randello: una da due posti, una da cinque ed una quattro posti. Una si trova nel demanio di Sampieri e contiene sei posti ed una analoga da sei posti nel demanio di Santa Maria del Focallo. Tutte a pochi passi dal mare ed in ambienti paesaggistici e naturalistici da sogno.

Quali le modalità di fruizione

Gli alloggi che insistono nei tre Demani della fascia costiera ragusana saranno fruibili per il periodo estivo dal 1° luglio al 1° settembre di quest’anno. Potranno partecipare al bando per l’assegnazione della concessione temporanea le associazioni, inquadrate come onlus, che operano nel settore dell’assistenza a persone o minori disabili o disagiati. Queste dovranno versare un canone concessorio pari al 30 per cento del canone normalmente applicato e legato a specifiche leggi riguardanti le rendite patrimoniali del Demanio. I valori concessori normali variano da 461,16 euro a 395,28 euro per settimana e da questo dato si parte per calcolare il 30 per cento dovuto da chi ottiene la concessione agevolata degli alloggi.

Regole ben precise per la loro fruzione. Sono contenute nell’avviso pubblico

C’è da rispettare un preciso regolamento. Nell’alloggio saranno ospitati assistiti ed assistenti nella percentuale stabilita dai carichi di lavoro regolarmente adottati dalle associazioni. Se l’alloggio verrà utilizzato solo come appoggio diurno, nelle ore notturne non potrà essere occupato né dagli assistenti e né da altre figure appartenenti all’associazione. Non sarà consentito un continuo andirivieni di personale dell’associazione e di familiari degli assistiti i quali potranno accedere dopo che ne sarà comunicata la necessità per giustificati motivi e preferibilmente nel giorno festivo intermedio al soggiorno. Un qualsiasi comportamento difforme o in contrasto con questo regolamento comporterà la revoca della