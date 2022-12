Allerta meteo gialla in Sicilia per oggi, sabato 10 dicembre

Allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 10 dicembre. Il Dipartimento Regionale per la Protezione Civile ha rilasciato nel corso del pomeriggio di ieri un bollettino attraverso il quale ha avvisato la popolazione dell’Isola dell’arrivo di forti temporali per la giornata di domani, 10 dicembre 2022, fino alla mezzanotte.

Di conseguenza, secondo le previsioni stimate dalla Protezione Civile, per oggi è stata diramata un’allerta gialla per tutta la Sicilia, includendo nelle aree a rischio di forti temporali l’intera regione italiana. L’allerta per rovesci temporaleschi riguarderà tutte le province siciliane, anche se in alcune aree dell’Isola potrebbero verificarsi fenomeni più intensi.