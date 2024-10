Allerta meteo arancione: scuole chiuse e misure di sicurezza in alcuni Comuni iblei

A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per sabato 19 ottobre 2024, diversi comuni della provincia di Ragusa hanno disposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, oltre alla sospensione di attività pubbliche e la chiusura di alcune strutture comunali.

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha dichiarato: “Emanata l’allerta meteo Arancione per domani, 19 ottobre 2024, dalla Protezione Civile Regionale. Si prevedono forti precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno causare allagamenti e fenomeni franosi, specie nelle aree più esposte. Per tale motivo, ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole, asili nido, centri per disabili e anziani. Invito la cittadinanza a porre particolare attenzione, limitando gli spostamenti allo stretto necessario ed evitando luoghi a rischio come sottopassi, corsi d’acqua e aree vicino al mare.” Il Sindaco ha inoltre ricordato l’attivazione dei presidi di Protezione Civile, invitando i cittadini a segnalare eventuali emergenze al numero 331 3045200.

A Vittoria, il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri di Vittoria e Scoglitti, e del complesso fieristico Fiera Emaia. Sono state sospese anche tutte le manifestazioni all’aperto. La misura è stata presa per garantire la pubblica incolumità, come previsto dal Piano di Protezione Civile.

Anche a Santa Croce Camerina sono state chiuse le scuole e i centri comunali, come il cimitero e il centro diurno “Terza Primavera”, e attivati i presidi di monitoraggio delle aree critiche. Il Sindaco raccomanda prudenza, suggerendo di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità locali.

A Comiso, la Sindaca Maria Rita Schembari ha informato la cittadinanza dell’attivazione dei presìdi di Protezione Civile e ha raccomandato la massima cautela: “Si prevedono rovesci di forte intensità in tutta la Sicilia, è essenziale limitare gli spostamenti solo a quanto ritenuto indispensabile.”

Infine, il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, previsto a Chiaramonte Gulfi per il 19 ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Le amministrazioni comunali hanno inoltre fornito numeri di emergenza per assistenza e segnalazioni, invitando la popolazione a monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni delle autorità.

