Allerta arancione per rischio incendi in provincia di Ragusa

Il dispaccio del sindaco Maria Monisteri avvisa che da oggi e sino al 21 ottobre, in tutta la provincia di Ragusa è allerta arancione. Le condizioni climatiche che danno forti venti di scirocco e temperature sopra i 35 gradi ne sono il motivo. Già a sera inoltrata il primo cittadino ha fatto proprio l’avviso di pericolosità media fatto pervenire dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, su rischio incendi.

Attenzione massima con tutti gli “attori” in campo per garantire prevenzione e sicurezza.

“Le condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni, con l’aumento delle temperature da oggi con i massimi sopra i 35 gradi e incremento dei venti di scirocco, particolarmente favorevoli all’innesco di incendi e alla loro propagazione, rendono la provincia di Ragusa suscettibile di allerta arancione – spiega il sindaco Monisteri – la struttura comunale della Protezione Civile della nostra città ha già provveduto all’adozione di ogni possibile misura preventiva e precauzionale ed ho già attivate tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile comunale per il rischio incendi, anche di interfaccia, e per le ondate di calore. Sono sotto monitoraggio costante le aree a maggior rischio e gli edifici più vicini ad aree a rischio incendio. Colgo anche l’occasione per ribadire l’obbligo di pulizia dei terreni incolti mentre sono già attivi i collegamenti con le sale operative del Corpo Forestale Regionale e dei Vigili del Fuoco, 112, SORIS e ASP ed è in pre-allerta il personale della struttura comunale di protezione civile e del COC e attive le organizzazioni di volontariato di protezione civile. Il nostro Comune, è in costante collegamento con la Prefettura e le sale operative nazionali e regionali”.