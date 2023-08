All’Emaia arriva l’intrattenimento nerd con “Vittoria Comics & Games”

VITTORIA – Un’attesa febbrile sta prendendo piede a Vittoria, mentre ci si avvicina all’inaugurazione della prima edizione di Vittoria Comics & Games. Questo entusiasmante evento, dedicato al fumetto e ai videogiochi, si terrà presso la spaziosa e moderna cittadella fieristica Nuova Emaia Città dal 1 al 3 settembre 2023. Promosso ed organizzato da Vittoria Mercati, la fiera si preannuncia come un’esperienza unica nel mondo della fantasia e dell’intrattenimento.

La line-up di ospiti è affascinante e accattivante, un vero e proprio concentrato di talento e creatività. Tra le stelle in arrivo spicca Ambra Pazzani, un’icona nella comunità nerd italiana. Con una carriera di dieci anni, è tra le cosplayer più amate e seguite, portando vita ai personaggi dei fumetti e dei videogiochi.

L’evento sarà ancor più arricchito dalla presenza di Cydonia, una figura di riferimento per gli amanti di Pokémon e dell’universo Nintendo. Non possiamo dimenticare Maurizio Merluzzo, un intrattenitore poliedrico, doppiatore e influencer, noto per aver prestato la voce a protagonisti di film e serie TV di successo.

Ma il calibro degli ospiti non si ferma qui. Alex Polidori, celebre per i suoi 22 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland, sarà presente. I Playerinside, coppia di influencer italiani specializzati in videogiochi, porteranno il loro carisma e la loro esperienza. Giovanni Muciaccia, il volto poliedrico di Art Attack, e Dario Moccia, uno degli streamer più famosi di Twitch Italia, aggiungeranno ulteriore energia all’evento.

La lista degli ospiti non finisce qui, con nomi altrettanto attesi. Sabaku No Maiku, figura di spicco nel mondo del gaming italiano sin dai tempi del Pentium, farà capolino. Aoy Queen, talentuosa cosplayer e appassionata di videogiochi e manga, sarà una presenza affascinante. Federic, il noto youtuber legato al mondo delle carte da gioco Pokémon, e Kyrenis, esperto streamer di League of Legends, completeranno un gruppo eclettico e coinvolgente.

Un nome che brilla come un faro è Monnie Night, la presentatrice ufficiale di Vittoria Comics & Games. Rinomata per i suoi eccezionali cosplay, sarà la guida affascinante e affabile dell’evento.

L’impulso dietro l’evento

Carmelo Diquattro, amministratore unico di Vittoria Mercati, ha condiviso la motivazione dietro l’organizzazione di questa manifestazione. “Abbiamo creduto molto in questa iniziativa dei suoi cinque giovani ideatori, ossia Alessio Tesol, Giovanni Melfi, Paola Iurato, Raffaele Assenza e Stefano Sallemi. Era valida ed unica nel suo genere e per questo abbiamo deciso di darvi fiducia occupandoci interamente dell’organizzazione, certi che avrà notevoli riscontri sia tra i giovanissimi sia tra gli adulti amanti dei fumetti e dei videogiochi,” ha dichiarato Diquattro.

Un’esperienza multidimensionale

La fiera non si limiterà a ospiti di spicco. Un programma ricco di appuntamenti musicali, performance di danza e tornei coinvolgerà i partecipanti durante le tre emozionanti giornate. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo www.vittoriacomics.it.

Vittoria Comics & Games 2023 promette duque di essere un’immersione totale nel mondo dell’intrattenimento nerd, un’opportunità per incontrare volti familiari, scoprire nuovi talenti e condividere la passione per fumetti e videogiochi. L’evento promette di rendere l’inizio di settembre indimenticabile per gli appassionati e gli amanti del fantastico.