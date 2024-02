Alle porte di Donnalucata, tratto stradale a rischio. Necessaria una rotatoria al servizio delle vie Palo Bianco e Palo Rosso

Un tratto stradale a rischio. Che sia di competenza comunale, che sia di competenza provinciale è sempre un’arteria pericolosa, teatro di incidenti anche mortali per chi ricorda tempi e fatti di cronaca. I residenti ed i villeggianti delle vie Archimede e Giarratana non le mandano a dire. Gridano forte un disagio infrastrutturale che potrebbe essere sanato con un intervento complessivo sulla via Archimede, l’arteria di ingresso alla borgata sciclitana.

L’appello di abitanti e residenti.

“I cittadini di via Giarratana lamentano la mancata sostituzione dello specchio che è stato divelto a causa delle avversità meteo e la pericolosità su quel tratto di strada tra via del Palo Bianco e via del Palo Rosso – spiega Guglielmo Scimonello, ex assessore comunale a Scicli – si tratta dello stesso specchio che, più volte ed a più riprese, ho sollecitato a suo tempo agli uffici di competenza per farlo ripristinare. Gli specchi di via Giarratana e via del Palo Bianco, sono stati prontamente sostituiti con il contemporaneo ingresso della nuova amministrazione subito dopo le elezioni. Oggi torno a dire: è necessario ripristinare lo specchio di via Giarratana che è davvero pericoloso. Così com’è pericolosissimo il tratto di strada comunale di via Archimede, nella zona del Palo Rosso e del Palo Bianco, dove si attende da molto tempo di veder realizzare interventi per mettere in sicurezza l’arteria stradale per l’incolumità ed il rischio che corrono giornalmente gli abitanti della zona. Una rotatoria o una corsia di rallentamento, da realizzare in via del Palo Bianco, è già inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche. Speriamo che presto si scopra l’arcano sulla proprietà dell’arteria stradale e l’amministrazione provveda a realizzare gli interventi pianificati per la messa in sicurezza e l’incolumità dei cittadini”.

