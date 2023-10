All’ASP di Ragusa avviato il Teleconsulto

L’Asp di Ragusa ha implementato i servizi di telemedicina per migliorare l’assistenza ai cittadini. Dopo aver introdotto servizi come le televisite per i pazienti cronici, la teleriabilitazione a domicilio e il telemonitoraggio dei pazienti con pacemaker, ora è stato attivato il teleconsulto. Questo nuovo strumento consente ai medici ospedalieri di interagire in tempo reale con i colleghi di altre strutture specializzate per condividere e valutare la storia clinica del paziente, compresi referti, indagini diagnostiche e esami di laboratorio.

CHE COS’E’ IL TELECONSULTO

Il teleconsulto permette a uno specialista a distanza di dialogare con il personale medico nella struttura di cura, condividere documentazione aggiuntiva e inserire il proprio referto, contribuendo così a una valutazione condivisa e più completa della situazione del paziente.

L’ASP di Ragusa ha raggiunto questo traguardo grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati alla transizione digitale. La realizzazione di questi servizi è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione strategica, il personale medico, informatici e specialisti della cybersicurezza e della privacy, oltre alla consulenza organizzativa di importanti aziende esterne. Questo progresso consente all’ASP di fungere da riferimento per le strutture territoriali e di stabilire collegamenti in tempo reale con i centri specialistici per la gestione di pazienti ad alta complessità, come quelli con necessità di cardiochirurgia o neurochirurgia.

Inoltre, l’ASP sta lavorando per implementare ulteriori servizi di telemonitoraggio che permetteranno ai pazienti di essere seguiti a distanza tramite app e dispositivi digitali, coprendo ambiti come lo scompenso cardiaco e la gravidanza fisiologica. Questi sforzi indicano un impegno costante per migliorare l’assistenza sanitaria attraverso l’innovazione tecnologica.