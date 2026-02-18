Allagamento nei corridoi dell’ospedale di Ragusa: intervento urgente dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione, ma conseguenze contenute, all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si è verificato un allagamento dovuto alla rottura di un manicotto dell’acqua sanitaria.

Sul posto sono intervenuti pomeriggio i Vigili del Fuoco, che hanno operato a supporto della ditta incaricata delle manutenzioni. La perdita è stata prontamente individuata e la tubazione riparata nel giro di breve tempo, evitando conseguenze più serie per i reparti interessati.

L’acqua fuoriuscita ha interessato alcune aree interne della struttura, ma la situazione è rimasta sotto controllo: sono state posizionate delle traverse assorbenti sul pavimento per contenere e asciugare i ristagni. Fortunatamente i disagi per pazienti e personale sanitario sono stati minimi e non si registrano interruzioni significative dei servizi.

L’episodio si inserisce in un periodo in cui la struttura aveva già dovuto fare i conti con alcune infiltrazioni d’acqua dovute alle piogge dei giorni scorsi. Si tratta tuttavia di situazioni distinte: in questo caso l’allagamento è stato causato esclusivamente da un guasto alla rete dell’acqua sanitaria.

La tempestività dell’intervento ha consentito di riportare rapidamente la normalità all’interno dell’ospedale, garantendo la continuità delle attività assistenziali. Ha collaborato Giada Drocker

