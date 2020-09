All'aeroporto di Catania "Leghisti not welcome". L'iniziativa della rete "Mai con Salvini" - Ragusa Oggi

All’aeroporto di Catania “Leghisti not welcome”. L’iniziativa della rete “Mai con Salvini”

Monta la protesta in occasione della venuta del leader della Lega Matteo Salvini a Catania per il 3 ottobre. La rete siciliana ‘Mai con Salvini’ ha messo a punto flash-mob, incontri e manifestazioni, mentre questa mattina sono stati esposti striscioni con la scritta ‘Leghisti not welcome’ davanti ai principali ingressi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Il messaggio e’ rivolto agli uomini che Matteo Salvini ha chiamato a raccolta sui suoi canali social in occasione dell’udienza preliminare davanti al gup riguardante l’accusa di sequestro di persona aggravato per lo sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. “Pur di riempire le piazze siciliane Matteo Salvini chiama a raccolta leghisti da tutta Italia – dice Sara, della rete ‘mai con Salvini’ -.

Ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro. La Lega al Sud non ha sfondato e cosi’ l’occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l’ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia.

Per questo abbiamo deciso di organizzare dall’1 al 3 ottobre diverse iniziative per esprimere chiaramente che se pensavano di poter fare una Pontida del Sud, si sbagliavano”