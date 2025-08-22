Alla scoperta di segreti e leggende: tour del mistero a Scicli

Nella visita ai segreti nascosti di Scicli sarà una guida ad accompagnare, in due gruppi, i visitatori. La prima visita alle 19.30 e la seconda alle 21.30 con raduno in piazza Italia nei pressi della Chiesa Madre. Il tour durerà un’ora e mezza. L’iniziativa è organizzata da Scicli segreta.

Scicli segreta tour: una visita tra storia e leggende

“ Un percorso affascinante alla scoperta del lato più nascosto di Scicli, dove storia e leggenda si intrecciano – spiegano gli organizzatori – partiremo dal XVII° secolo, quando peste e calamità spinsero la popolazione a trasferirsi a valle. Scopriremo i segreti di un antico palazzo, al tempo sede del tribunale dell’Inquisizione, teatro di processi a presunte streghe. Racconteremo la storia di un cavaliere spagnolo che portò il cioccolato a Scicli prima ancora che a Modica, e che oggi riposa nella chiesa del Carmine. Ci immergeremo nelle suggestive leggende delle “truvature”, antichi tesori nascosti, tra cui quella legata al misterioso ritrovamento di una giovane donna nella cava di Santa Maria la Nova. Concluderemo con un incontro silenzioso e toccante: la mummia custodita nella chiesa della Consolazione, testimone immobile di un’epoca lontana”.

