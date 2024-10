“Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale”: aperte le iscrizioni al corso di formazione per insegnanti

La IV Edizione del progetto “Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale” offre un corso di formazione per insegnanti, ancora aperto alle iscrizioni. Il corso, che si terrà dal 15 ottobre 2024 al 16 dicembre 2024 presso il CCC – Mimì Arezzo, in Via G. Matteotti 61, dalle 16:00 alle 18:00, comprende 12 incontri con esperti e studiosi su tematiche legate alla storia, al patrimonio culturale e all’ambiente del territorio ragusano.

L’iniziativa aderisce alle linee guida della Convenzione di Faro, promuovendo pratiche di public history per favorire la partecipazione attiva delle comunità e l’insegnamento del patrimonio culturale alle nuove generazioni. Attraverso la ricerca storiografica e la produzione di audiovisivi, il progetto intende stimolare il senso di appartenenza e la cittadinanza attiva.

Tra i docenti del corso vi sono figure accademiche di rilievo come il prof. Rosario Mangiameli dell’Università di Catania, la dr. Giovanna Cascone, geologa e guida ambientale, e il prof. Giuseppe Barone, storico presso l’Università di Catania. Gli argomenti trattati spaziano dall’archeologia alla geologia, dall’imprenditoria locale alla storia del lavoro, offrendo una visione integrata del paesaggio culturale e naturale di Ragusa.

Iscrizioni: Gli insegnanti possono iscriversi inviando un’email a chiara.ottaviano@cliomediaofficina.it, indicando nome, cognome, scuola di appartenenza, materia insegnata e numero di telefono.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito www.labstoria.it.

