Alla “primaria” De Amicis dell’Istituto Dantoni di Scicli la Bandiera Verde dalla FEE dedicata alle scuole

Un “pezzetto” della Bandiera Blu che sventola sul litorale di Sampieri appartiene alla scuola primaria De Amicis dell’Istituto comprensivo Giovanni Dantoni che ha partecipato nei mesi invernali al programma internazionale Echo Schools e che ha ricevuto in questi giorni il riconoscimento di essere stata una scuola dove s’è fatto molto per lo sviluppo sostenibile del territorio. La lettera del presidente della Fee Claudio Mazza è pervenuta alla professoressa Gabriella La Marca, dirigente del “Giovanni Dantoni”: con essa viene riconosciuto l’impegno della comunità scolastica per lo sviluppo sostenibile.

In autunno un momento pubblico per consegnare agli alunni gli attestati. Lo annuncia l’Amministrazione comunale.

Alunni che hanno dato vita all’attività collaterale alla candidatura a bandiera Blu di Sampieri, azione utile all’ottenimento dell’ambito riconoscimento per il mare sciclitano. La Bandiera Verde premia l’impegno delle comunità scolastiche nel ridurre il proprio impatto ambientale e vengono concesse alle scuole che seguono un percorso volto alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale attraverso lo svolgimento di sette step rigorosamente documentati dai docenti. Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental Education -FEE- per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale. Con più di 14 milioni di studenti e oltre 40000 scuole iscritte è il programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo.

