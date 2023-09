Alla Fam di Ragusa 350 capi di bestiame in esposizione. L’inaugurazione venerdì 29 settembre al foro boario

La 48ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa, si prepara a stupire il pubblico con un record di 350 capi di bestiame in esposizione. L’evento è in programma dal 29 settembre all’1 ottobre ed è un appuntamento imperdibile per la zootecnia e l’agricoltura della regione, offrendo un’occasione unica per esplorare il mondo rurale siciliano.

L’organizzazione della FAM Ragusa è affidata al Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa e gode del supporto di numerosi partner.

IL PROGRAMMA

La fiera inizia il venerdì mattina, 29 settembre, con il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità locali. La manifestazione offre numerose attività dimostrative, tra cui l’evento “Dal latte alla provola,” che permette ai visitatori di seguire il processo di trasformazione del latte in prodotti come la tuma e la famosa provola ragusana. Gli esperti del caseificio “Latte Mio” guideranno la presentazione.

Durante la prima giornata della fiera, si svolgeranno anche concorsi di alto livello, come il Concorso regionale bovini di razza Modicana e la gara di valutazione morfologica delle razze bovine da latte, con la partecipazione attiva degli studenti degli istituti agrari. Questi concorsi mettono in mostra la bellezza e le qualità delle razze bovine locali.

La FAM Ragusa ospita anche importanti convegni informativi, tra cui il meeting organizzato dall’Anacli in collaborazione con Coldiretti, dedicato all’allevamento delle razze Charolaise e Limousine, con un focus sul ruolo cruciale di queste razze nell’agricoltura locale.

Inoltre, la fiera presenta un “road show Fieragricola Verona 2024,” che offre uno sguardo prospettico sulle innovazioni agricole. Saranno disponibili ulteriori aree di sosta accanto alle zone espositive e un servizio navetta per agevolare gli spostamenti dei visitatori.