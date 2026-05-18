Alla Diocesi di Ragusa parte la nuova governance dell’IDSC: insediati CdA e Revisori

Si è svolta sabato 16 maggio l’ufficiale insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Ragusa, che guideranno l’ente per il quinquennio 2026-2031.

L’iter si è concluso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, segnando l’avvio di una nuova fase di gestione e responsabilità per un organismo centrale nella vita economica e organizzativa della Chiesa locale.

Subito dopo il giuramento, i nuovi componenti dei due organi sono stati ricevuti dal Vescovo di Ragusa, che ha voluto incontrarli per avviare ufficialmente il nuovo percorso istituzionale, sottolineando il valore del servizio e della responsabilità affidati ai membri nominati.

Il ringraziamento ai vertici uscenti

Nel corso dell’incontro, il Vescovo ha espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente, il dott. Salvo Barrano, e al diacono Giovanni Corallo, revisore dei conti uscente, per il lavoro svolto negli anni a sostegno dell’Istituto e dei presbiteri della Diocesi.

Un riconoscimento che ha evidenziato la continuità istituzionale e l’importanza del contributo dato nella gestione delle risorse e delle attività dell’ente.

Le parole del Vescovo: sostenibilità e corresponsabilità

Nel suo intervento, il Vescovo ha richiamato con attenzione la situazione attuale, segnata dalla progressiva riduzione delle risorse provenienti dall’otto per mille, elemento sempre più centrale nella sostenibilità economica degli istituti diocesani.

Per questo motivo ha esortato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà presieduto dal sacerdote Giuseppe Burrafato, non solo a garantire una gestione attenta ed efficace dei beni dell’IDSC, ma anche a promuovere una maggiore corresponsabilità dei fedeli nel sostegno al clero diocesano.

Un richiamo che evidenzia la necessità di rafforzare il legame tra comunità ecclesiale e sostentamento economico delle attività pastorali.

La nuova composizione degli organi per il quinquennio 2026-2031

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’IDSC di Ragusa risulta così composto:

Presidente: sac. Giuseppe Burrafato

Vice Presidente: dott.ssa Maria Gabriella Diquattro

Componenti: dott. Giuseppe Arezzo, dott. Maurizio Attinelli, sac. Riccardo Bocchieri, diacono permanente Domenico Aldo Guastella, dott. Giuseppe Iacono, sac. Alessio Leggio, dott. Mario Scollo.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente: dott.ssa Salvatrice Battaglia

Componenti: avv. Giorgio Iapichella, sac. Salvatore Vaccaro.

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