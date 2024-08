Alex Cappuzzello, i funerali il 6 agosto

Si terranno domani, 6 agosto, alle ore 10.15 nella chiesa della Madonna delle Lacrime a Vittoria, i funerali del giovane Alex Cappuzzello, il giovane di 17 morto ieri a Scoglitti, annegato.

Il ragazzo, secondo quanto è stato ricostruito, si sarebbe lanciato in mare per salvare un amico. Per lui, purtroppo, i soccorsi sono stati vani.

