Alessandro Sparacino e lo spettacolo “Passaggi” in scena nel cuore della campagna iblea

In un angolo di Sicilia dove il tempo sembra rallentare e la pietra racconta storie antiche, il teatro si fa esperienza collettiva, immerso nella bellezza silenziosa della campagna ragusana. Sabato 2 agosto, alle ore 21.00, l’Antica Dimora Il Sultano si trasforma in palcoscenico sotto le stelle per accogliere “Passaggi”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Sparacino, insieme ad Angelo Abela e Mariella Frasca, per la produzione della compagnia Quarta Parete.

Due uomini, una panchina, tante vite dentro

Semplice nella forma ma profondo nel cuore, Passaggi racconta l’incontro quotidiano tra due anziani che dividono una panchina in un parco. Apparentemente distanti, si scoprono specchiati nella stessa solitudine. Le loro conversazioni, dapprima leggere e ironiche, si addentrano nei territori del ricordo, del rimpianto, del bisogno di vicinanza. Ad avvolgere questo dialogo a due è la figura di Ambra, ex insegnante gentile, che riporta luce e tenerezza alla scena.

Con uno sguardo poetico e mai retorico sulla vecchiaia, l’amicizia e la dignità degli affetti, Sparacino costruisce una narrazione capace di far ridere e commuovere, alternando momenti di pungente umorismo a tocchi di struggente umanità.

Teatro e natura in dialogo

La magia dello spettacolo si amplifica grazie alla cornice unica dell’Antica Dimora Il Sultano, masseria ottocentesca immersa nella campagna di Punta Secca, tra ulivi e carrubi, a pochi passi dal mare. Un luogo dove l’arte si fonde con il paesaggio, regalando agli spettatori un’esperienza culturale e sensoriale. Non una semplice serata a teatro, ma un viaggio emotivo, sotto un cielo d’agosto, tra pietra, vento e parole.

Biglietti e informazioni

Il costo del biglietto è € 15. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 333 3078309.

L’Antica Dimora Il Sultano si trova in contrada Sottano, Punta Secca.

