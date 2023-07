Alessandro Randis al Modica Calcio

Alessandro Randis si è unito al Modica Calcio. Con le sue prestazioni impressionanti al Ragusa Calcio, dove ha segnato 27 gol in Eccellenza e Serie D nelle ultime due stagioni, è sicuramente un grande rinforzo per la squadra. Il direttore sportivo Fabio Arena, insieme ai vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, ha compiuto un colpo di mercato importante per costruire una squadra competitiva che possa essere protagonista nella prossima stagione.

La scelta di Randis di unirsi al Modica Calcio è motivata dalla sua volontà di vincere e portare la squadra al successo. Ha elogiato la città di Modica come la migliore piazza nel campionato di Eccellenza, con una società e uno staff di alto livello. È chiaro che sia lui che la dirigenza del club condividono l’obiettivo di riportare il Modica Calcio in alto nella scena calcistica.

Con l’arrivo di Alessandro Randis, il Modica Calcio ha sicuramente rafforzato il reparto offensivo e aumentato le sue possibilità di competere ad alti livelli nella prossima stagione. I tifosi rossoblu possono sicuramente attendersi grandi cose da questa nuova aggiunta alla squadra.