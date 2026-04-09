Alessandra Mauro a Ragusa: 15 fotografie per raccontare l’Italia

Un viaggio tra immagini iconiche e identità collettiva, dove la fotografia diventa strumento di lettura della storia italiana. Lunedì 13 aprile alle ore 18.00, la Sala Convegni “Gianni Molé” del Palazzo della Provincia, in viale del Fante a Ragusa, ospiterà la presentazione del libro Aprire lo sguardo. 15 fotografie che raccontano l’Italia pubblicato da Garzanti.

Protagonista dell’incontro sarà l’autrice Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrastobooks, docente di storia della fotografia e nuova direttrice del Ragusa Foto Festival. A introdurre l’appuntamento sarà la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Un libro che racconta l’Italia attraverso le immagini

Il volume propone un percorso attraverso quindici fotografie simboliche, capaci di raccontare non solo l’evoluzione della fotografia, ma anche i cambiamenti sociali, culturali e politici dell’Italia. Dalle prime immagini dell’Ottocento fino agli scatti dei grandi maestri del Novecento, il libro intreccia memoria e interpretazione, restituendo uno sguardo profondo sui territori e sulle comunità.

Tra gli autori citati emergono figure fondamentali come Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna, protagonisti di una narrazione visiva che ha contribuito a costruire l’immaginario collettivo del Paese.

Dialogo e riflessione sul ruolo della fotografia

Durante l’incontro, Alessandra Mauro dialogherà con Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea MIES dell’Università di Catania sede di Ragusa. Al centro del confronto ci sarà il ruolo della fotografia come strumento di interpretazione della realtà, spesso a partire da contesti locali e “di provincia”, dove le immagini diventano memoria e identità.

Un evento che apre un percorso culturale

La presentazione rappresenta anche l’avvio del percorso culturale verso le celebrazioni del centenario della Provincia di Ragusa, previsto nel 2027, oltre a introdurre il programma della quattordicesima edizione del Ragusa Foto Festival, intitolata “Archetipi Mediterranei”.

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