Alessandra Carbone nuova segretaria della Filcams Cgil Ragusa: “Diritti, salari e giovani le nostre priorità”

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Cambio alla guida della Filcams Cgil Ragusa. L’Assemblea generale della categoria ha eletto all’unanimità Alessandra Carbone come nuova segretaria generale, affidandole il compito di guidare il sindacato in una fase delicata per il mondo del terziario, del commercio e dei servizi.

Carbone raccoglie il testimone di Antonio Modica, arrivato alla conclusione del proprio mandato. Ai lavori dell’Assemblea hanno partecipato il segretario generale della Cgil Ragusa Giuseppe Roccuzzo e la segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia Elisa Camellini.

Alessandra Carbone, una leadership nata nei luoghi di lavoro

La nuova segretaria generale arriva alla guida della Filcams dopo un percorso costruito direttamente sul campo. Dipendente di Coop Alleanza, Carbone si è avvicinata al sindacato nel 2016, quando si rivolse alla Cgil per una questione legata ai propri diritti di lavoratrice.

Da quel primo contatto è iniziato un percorso che l’ha portata a diventare prima Rsa, quindi componente dell’Assemblea generale della categoria, fino all’ingresso nella segreteria Filcams nel 2021 e al distacco sindacale nel 2022.

Una storia personale che Carbone ha trasformato in una riflessione sul ruolo della rappresentanza: il sindacato può entrare nella vita delle persone partendo da un problema concreto sul posto di lavoro e trasformare la tutela individuale in consapevolezza, partecipazione e diritti collettivi.

“Mi sento onorata di essere stata proposta per succedere ad Antonio Modica”, ha detto Carbone, ringraziando la Filcams Sicilia, la Cgil Ragusa, i centri regolatori e l’intera struttura confederale.

Un ringraziamento particolare è andato ad Antonio Modica e a Francesco, compagni del suo percorso sindacale, che, ha sottolineato, l’hanno seguita e sostenuta, trasmettendole competenze e permettendole progressivamente di acquisire autonomia.

Lavoro nero e contratti pirata: la sfida della Filcams

Tra le prime priorità indicate dalla nuova segretaria c’è la lotta al lavoro nero e al dumping contrattuale, fenomeni che continuano a incidere sulla qualità dell’occupazione.

La Filcams Ragusa intende concentrare l’azione su salari, stabilità dei rapporti di lavoro e corretta applicazione dei contratti collettivi, con particolare attenzione ai cosiddetti “contratti pirata”, che possono determinare per i lavoratori minori tutele e retribuzioni più basse.

Su questo fronte continuerà anche l’esperienza di “Occhio al contratto”, iniziativa della Cgil Ragusa che offre ai lavoratori uno strumento per verificare autonomamente il contratto applicato e capire se possa essere esposto a fenomeni di dumping.

Part-time involontario e precarietà, un altro fronte aperto

Nel programma di Carbone trova spazio anche il tema del part-time involontario. Uno strumento nato per favorire la conciliazione tra vita e lavoro, secondo la nuova segretaria, rischia in alcuni casi di trasformarsi in una condizione subita dal lavoratore.

Il risultato può essere una riduzione del reddito e una maggiore fragilità dell’occupazione.

La Filcams sarà inoltre impegnata sulle vertenze e sui rinnovi contrattuali, compreso quello delle farmacie private, e continuerà a seguire da vicino i cambi di appalto, spesso momenti particolarmente delicati per la continuità occupazionale e per la salvaguardia dei diritti acquisiti.

La sfida dei giovani: “Conoscere i propri diritti dal primo colloquio”

Uno dei passaggi centrali della relazione programmatica riguarda le nuove generazioni.

L’obiettivo indicato da Carbone è andare oltre la rappresentanza tradizionale e intercettare i giovani già nel momento in cui entrano nel mercato del lavoro.

“Continueremo a parlare con i lavoratori per trasferire loro conoscenza e consapevolezza sindacale, ma dobbiamo soprattutto confrontarci con i giovani, ascoltarli e fornire loro gli strumenti necessari per riconoscere i propri diritti già quando affrontano il primo colloquio di lavoro”, ha affermato.

Un tema particolarmente significativo in un mercato caratterizzato da precarietà, frammentazione dei rapporti contrattuali e bassi salari.

Formazione e nuovi delegati per rafforzare il sindacato

Il nuovo mandato prevede anche un investimento sulla formazione dei delegati e sulla costruzione di nuovi gruppi dirigenti.

L’obiettivo è rafforzare la presenza della Filcams nei luoghi di lavoro e avvicinare alla rappresentanza una nuova generazione di lavoratori, dando loro strumenti per conoscere e difendere i propri diritti.

L’elezione di Alessandra Carbone segna quindi per la Filcams Cgil Ragusa una fase che unisce continuità e rinnovamento. Da una parte l’esperienza maturata negli ultimi anni dalla categoria, dall’altra una nuova guida chiamata ad affrontare trasformazioni profonde nel mondo del lavoro.

La sfida è sintetizzata nella prospettiva indicata dalla nuova segretaria: il lavoro cambia, si frammenta e assume forme nuove, ma i diritti di chi lavora non possono diventare più fragili.

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