Aldo Cazzullo, Paolo Stella e Costanza DiQuattro a “Il Caffè” Rai1 il 29 ottobre

È lo scrittore e creative director Paolo Stella – con il libro “La luna piena delle fragole”, un romanzo che è insieme mito e fiaba, narrando le difficoltà di sentirsi diversi e il desiderio di scoprirsi – il primo ospite di puntata de “Il Caffè”, il programma condotto da Pino Strabioli, in onda sabato 29 ottobre alle 06.05 su Rai 1.

E ancora, Costanza DiQuattro, attualmente in libreria con “Arrocco siciliano”, un romanzo dalle tinte calde nel quale i colori, i profumi e sapori della Sicilia si mescolano ai caratteri sfaccettati e differenti degli abitanti di una terra affascinante, contraddittoria e per molti versi unica. A cento anni dalla Marcia su Roma, il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, racconta il saggio “Mussolini il capobanda”. Anche questa settimana torna Santino Fiorillo con i suoi consigli di lettura.

Da questa stagione “Il Caffè” è anche su Rai 5 il sabato pomeriggio alle 18. Per non perdere neanche una puntata, l’appuntamento è su RaiPlay e per chi preferisce ascoltarlo è in podcast su RaiPlaySound. “Il Caffè”, un programma su tutto quello che fa cultura, è in onda dallo studio 4 di via Teulada, con la produzione di Rai Cultura, parla di libri, teatro, cinema e musica con un racconto che coniuga presente e passato, grazie al prezioso e immenso patrimonio delle Teche Rai. È scritto da Pino Strabioli, Luca Giudice e Luisella Raimondi. La regia è di Andrea Montemaggiori.