Alberi di ulivi e mandorli saranno donati al Villaggio Magnificat di Modica

Due iniziative di beneficenza che si intrecciano simbolicamente per rappresentare la speranza e la solidarietà verso chi vive situazioni di grande difficoltà. L’ Inner Wheel Club Pozzallo Rosa Marina, effettuerà una duplice donazione in favore del “Villaggio Magnificat” di Modica. Si tratta di una donazionale di 60 alberi, tra ulivi (40) e mandorli (20), un gesto di gratitudine e amore verso il pianeta e l’umanità. Gli alberi simboleggiano la vita, la rinascita e la coesistenza armoniosa tra gli esseri viventi, mentre la loro semina rappresenta un segno di speranza per un futuro migliore.

UN GESTO DI ACCOGLIENZA PER I BAMBINI UCRAINI

D’altra parte, la concessione di abbonamenti sportivi per i minori ucraini ospitati nella struttura è un gesto concreto di solidarietà e accoglienza. Questa iniziativa mira a far sentire ai bambini ucraini la vicinanza e il sostegno della comunità locale, offrendo loro la possibilità di partecipare a attività sportive che possono donare loro momenti di spensieratezza e gioia, nonostante le difficoltà che stanno affrontando.

Entrambe le iniziative, pur avendo obiettivi diversi, convergono nel promuovere valori di condivisione, solidarietà e speranza. Sia la donazione degli alberi che la concessione degli abbonamenti sportivi rappresentano gesti tangibili di sostegno e compassione verso chi vive situazioni di disagio e difficoltà, contribuendo a creare un clima di accoglienza e solidarietà nella comunità locale.

