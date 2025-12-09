Alberi abbattuti a Vittoria. Terre Pulite denuncia: “È uno scempio. Camini e stufe vanno a nozze”

Alberi tagliati in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Vittoria. Nella strada d’ingresso del centro abitato, per chi proviene da Ragusa, Comiso e Catania, sono stati tagliati gli alberi che si trovavano a ridosso del piazzale antistante lo stadio comunale. “Vittoria continua a perdere il suo verde urbano e l’amministrazione fa “regali” speciali – denunciano gli ambientalisti dell’associazione “Terre Pulite” – “Oggi, in via Cavalieri di Vittorio Veneto è in corso un nuovo abbattimento di alberi da parte dell’amministrazione Aiello. Negli ultimi tre anni sono spariti 800 alberi urbani senza che uno solo sia stato rimpiazzato. Siamo costretti a denunciare l’ennesimo abbattimento e continueremo a farlo fino all’ultimo albero ancora in piedi in città. Gli ambientalisti vittoriesi, attivi da anni anche sul fronte del contrasto alle fumarole, parlano di “scempio” che si sta consumando ai danni della città. “Questo atteggiamento nei confronti del verde pubblico è un danno ambientale enorme e a tutti gli effetti un reato perché influisce sulla qualità dell’aria, sul microclima urbano e sulla salute dei cittadini. E visto che siamo vicini alle feste, l’amministrazione ha pensato di fare un regalo speciale ai vittoriesi: tronchi e alberi tagliati sotto l’albero di Natale, chi ha camini e stufe a legno può andarci a nozze. Che brutto regalo”.

La presidente di Terre Pulite, Isabella Terranova, fa i conti: “Abbiamo censito e documentato con foto l’abbattimento di 650 alberi in quattro anni. Nessuno di questi è stato rimpiazzato, nessuno è stato salvato o piantumato in altra sede. Poi ci sono altri alberi abbattuti alla villa comunale. Pensiamo che il conto complessivo possa raggiungere circa 800 alberi abbattuti. Senza alcuna giustificazione. Senza che di qualcuno di questi si dica perchè è stato abbattuto. Non possiamo certo pensare che tutti gli alberi si siano ammalati”.

Anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, denuncia l’accaduto e chiede chiarimenti sulle scelte operate dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Francesco Aiello replica: “Terre Pulite sbaglia: ogni intervento è motivato, necessario sotto profili diversi tra i quali tutela della salute pubblica in un quadro sistemico di rinnovamento delle alberate italiane. È ciò che ci viene raccomandato dal Ministero all’Agricoltura e Foreste”. Aiello precisa inoltre che gli alberi erano “pericolosamente fuori asse. Basta andare sul posto per rendersene conto”.

