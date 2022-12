Al Vittoria Calcio arriva Francesco Barbaro

La società del FC Vittoria ASD comunica l’arrivo in biancorosso di Francesco Barbaro, centrocampista di ruolo, classe 2000, nato a Catania, è cresciuto nel settore giovanile del Catania Calcio per poi giocare con la formazione Berretti del Siracusa.

In carriera ha indossato le maglie di Picerno, Palmese, Marsala Calcio, ed ancora San Pio X e Rosolini, prima di approdare al Biancavilla, collezionando presenze e buone prestazioni in Serie D. Subito dopo Paternò in Serie D e quest’anno ha iniziato la stagione a Mazzarrone. Sarà a disposizione di Mister Costantino già da domenica nella trasferta di Catania contro l’Atletico