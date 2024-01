Al via l’esecuzione di due opere pubbliche a Cava d’Aliga

Sono in corso i lavori di consolidamento del muro di sostegno del lungomare di via Frine a Cava d’Aliga, dopo uno stop dovuto all’approvazione di una perizia di variante dei calcoli strutturali dell’opera.

L’intervento fa il paio con la regimentazione delle acque bianche dalla via Paganini alla via Gorghi, fino a via Tolstoj, ora in corso di esecuzione.

Ne danno notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Vincenzo Giannone.

I due lavori sono stati finanziati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Il primo per un importo di 80 mila euro, il secondo per un importo di 120 mila euro.