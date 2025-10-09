Al via Ibla Buskers: una mostra multimediale racconta 30 anni di arte di strada

Prende il via oggi, con una suggestiva anteprima a Ragusa Ibla, la speciale trentesima edizione di Ibla Buskers 2025, il festival internazionale degli artisti di strada che da trent’anni trasforma la città barocca in un palcoscenico diffuso di arte, musica e poesia.

Ad aprire le celebrazioni sarà la mostra “30 anni di Ibla Buskers”, allestita nell’androne del Palazzo del Municipio in corso Italia e visitabile dalle 17 alle 24. Un percorso espositivo che racconta tre decenni di creatività attraverso immagini, locandine, manifesti e video che ripercorrono la storia di un evento diventato simbolo di Ragusa e dell’arte di strada in Italia.

La mostra, curata dall’associazione Edrisi, cuore organizzativo del festival, è interamente dedicata al lavoro artistico di Giovanna Alberini, autrice fin dal 1995 delle illustrazioni che hanno definito l’identità visiva di Ibla Buskers. La celebre mongolfiera sospesa sullo skyline di Ibla, creata dalla Alberini, è diventata nel tempo un’icona del festival, metafora di un sogno collettivo che continua a sollevarsi verso nuove meraviglie.

Attraverso trenta dipinti originali, fotografie, filmati e materiali d’archivio, la mostra racconta l’evoluzione di un linguaggio poetico e coerente, capace di crescere insieme all’evento.

L’allestimento è stato possibile grazie alla collaborazione di Biagio Luca Intorella e Daniela Dimartino, con il supporto del Comune di Ragusa, che ha concesso l’uso dell’androne del Palazzo di Città.

Con l’apertura ufficiale del festival, Ragusa si trasforma in un teatro a cielo aperto: l’anteprima nel quartiere di Ibla vedrà protagonisti Torpeza Ritmika, Duo Bau e Teatrino Patafisico Viaggiante, mentre nei tre giorni successivi il quartiere superiore ospiterà artisti come Cie NDE, Duo Lopez, Garuskji e Humberto Jimenez Rios.

Oltre 70 performance tra musica, teatro di strada, clown e giocoleria animeranno i luoghi simbolo della città, in un’edizione che celebra creatività, libertà e partecipazione popolare.

