Al via i lavori per la messa in sicurezza strutturale della scuola dell’infanzia San Biagio

Al via i lavori di messa in sicurezza e miglioramento strutturale della scuola dell’infanzia San Biagio di Comiso, sito in via dei Gelsi. Il cantiere di lavoro è stato già consegnato all’impresa aggiudicataria dell’opera, l’Impresam Srls di Favara, che dovrà concluderli entro 150 giorni lavorativi. A darne notizia è il vicesindaco con delega al LL. PP. Roberto Cassibba il quale ha precisato che l’importo del progetto è di poco meno 600.000 euro attinti dai fondi del Pnrr – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.



I lavori consistono nella messa in sicurezza e nel miglioramento strutturale dell’immobile attraverso l’adeguamento antisismico, l’efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per mezzo dell’installazione di un impianto fotovoltaico. Saranno altresì installati due impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, è prevista la sostituzione degli infissi esterni e la manutenzione straordinaria interna ed esterna.



