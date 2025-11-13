Al passo con i tempi: il Comune di Santa Croce Camerina digitalizza l’aula consiliare

Santa Croce Camerina compie un nuovo e significativo passo nella direzione della transizione digitale, dotando l’Aula Consiliare di un sistema tecnologico di ultima generazione che rinnova completamente il modo di gestire i lavori istituzionali.

L’intervento è stato realizzato grazie alle economie del finanziamento PNRR destinato alla digitalizzazione del Comune, con l’obiettivo di rendere sempre più moderni, accessibili e trasparenti i processi amministrativi e la comunicazione con i cittadini.

Il progetto, curato da Microvision S.r.l., azienda leader nelle soluzioni per le assemblee istituzionali, introduce a Santa Croce Camerina la piattaforma ConsigliCloud, già adottata da oltre 450 enti pubblici in tutta Italia. Si tratta di una tecnologia basata su infrastruttura Cloud che consente di gestire in modo semplice, sicuro e professionale i lavori del Consiglio Comunale.

Tra le principali funzionalità introdotte:

Trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari;

delle sedute consiliari; Archivio digitale delle registrazioni e dei verbali;

delle registrazioni e dei verbali; Trascrizione automatica degli interventi;

degli interventi; Gestione documentale integrata ;

; Partecipazione ibrida, sia in presenza che da remoto.

Grazie a questa innovazione, anche i cittadini potranno seguire i Consigli Comunali in diretta e consultare in qualsiasi momento le sedute archiviate collegandosi al portale dedicato santacrocecamerina.consiglicloud.it.

“Si tratta di un passo concreto verso un’amministrazione più trasparente, efficiente e vicina ai cittadini, in linea con gli obiettivi della transizione digitale della Pubblica Amministrazione”, dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Luca Agnello, che ha ringraziato l’assessore al ramo Stefania Barone per la costante attenzione e gli uffici comunali per la collaborazione nella realizzazione del progetto.

Questo intervento consolida il percorso di trasparenza e apertura istituzionale già intrapreso dal Comune, che ha portato alla trasmissione in diretta di tutte le sedute consiliari e alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i verbali delle conferenze dei capigruppo.

