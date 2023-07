Al Modica Calcio arriva il giocatore Giuseppe Grasso

Per la stagione di Eccellenza 2023-2024, il Modica Calcio ha acquisito il giocatore Giuseppe Grasso, grazie alla conclusione della trattativa da parte del Direttore Sportivo Fabio Arena. Grasso è un giocatore esperto e poliedrico, con una vasta esperienza nei campionati di Eccellenza e di Serie D, avendo vestito le maglie di Siracusa, Adrano, Noto, Palazzolo, Biancavilla e, più recentemente, Ragusa.

La sua duttilità tattica è una caratteristica molto importante per il tecnico Giancarlo Betta, poiché può essere impiegato in diversi ruoli. Nel corso della sua carriera, Grasso ha spesso giocato nella zona centrale del centrocampo, ma è stato utilizzato anche come seconda punta, trequartista ed ala sinistra dai suoi allenatori.

In una dichiarazione come nuovo giocatore del Modica Calcio, Grasso si è mostrato entusiasta della scelta e ha espresso la sua felicità per far parte di un progetto ambizioso. Ha riconosciuto la serietà della società e ha sottolineato l’importanza di un ambiente familiare per il successo. Grasso ha promesso di dare il suo contributo per portare la città di Modica ai livelli calcistici che merita.

L’accordo con Giuseppe Grasso fa seguito alle riconferme di alcuni giocatori chiave già presenti nella squadra, tra cui il capitano Ciccio Vindigni. Questa operazione è parte di un’intensa attività di mercato condotta dal Direttore Sportivo in piena collaborazione con lo staff tecnico e sotto la supervisione dei vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza. L’obiettivo è quello di portare al Modica Calcio non solo giocatori di grande talento, ma soprattutto persone che condividano il progetto “Modica Calcio”, che va oltre l’aspetto sportivo e coinvolge l’intera comunità modicana.