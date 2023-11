Al lavoro per pulire i canali e le saie a Ispica

Nell’ambito di una proficua riunione tenutasi di recente tra il Sindaco di Ispica, On Leontini, l’assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto, e l’assessore Cafisi, una delegazione del Comitato Canali Sicurezza e Territorio, guidata con determinazione dal Presidente Giovanni Arato, ha manifestato il suo impegno a collaborare con l’amministrazione per garantire l’effettiva attuazione dell’ordinanza sindacale volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pulizia dei canali o saie di scolo delle acque piovane.

Il Comitato Canali Sicurezza e Territorio, consapevole dell’importanza della gestione oculata delle risorse idriche e della prevenzione degli allagamenti, si è proposto come alleato prezioso dell’amministrazione comunale per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’amministrazione hanno sottolineato la necessità di coinvolgere attivamente i proprietari nella manutenzione dei canali, invitando il Comitato a fungere da portavoce presso la comunità locale. Questo appello è stato formulato nell’interesse comune, mirando a evitare situazioni di negligenza che potrebbero tradursi in diffide e sanzioni salate per chi trascura la pulizia dei canali.

L’assessore alla Protezione Civile e Polizia Locale, Massimo Dibenedetto, ha dichiarato con fermezza che nessuno sconto sarà concesso a coloro che, per negligenza, contribuiscono all’ostruzione dei canali. In caso di piogge, le conseguenze possono essere allagamenti che danneggiano altri cittadini, e ciò non sarà tollerato.

La collaborazione proposta tra l’amministrazione comunale e il Comitato Canali Sicurezza e Territorio si basa su un principio di sinergia e responsabilità collettiva. Attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione e monitoraggio, si mira a creare una comunità consapevole e attivamente impegnata nella salvaguardia del territorio e nella prevenzione di situazioni di emergenza causate dall’ostruzione dei canali.

La tutela dell’ambiente è un obiettivo che richiede l’impegno di tutti, e la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per raggiungere risultati positivi.

[image: image.png]