Al “Fermi” di Vittoria il progetto EntreComp certifica gli imprenditori in pochi step

«È indispensabile oggi formare una mentalità imprenditoriale, in ogni aspetto della vita- sostiene la Ds prof.ssa Rosaria Costanzo -, dal momento che viviamo in una società in rapido cambiamento in cui è essenziale che tutti abbiano la capacità di agire in base a opportunità e idee, di lavorare con gli altri, di gestire carriere dinamiche contribuendo al bene comune grazie alle proprie competenze e al proprio background socio-culturale. Per queste ragioni il nostro istituto già dal 2019 ha deciso di aderire al progetto di certificazione EntreComp, che affronta una priorità fondamentale dell'Unione Europea: Liberare il potenziale imprenditoriale eliminando gli ostacoli esistenti e rivoluzionando la cultura della imprenditorialità nell'UE».

Il 20 settembre 2022 è stata presentata la piattaforma online, https://training.entrecompcertificate.eu/,

realizzata dai docenti Moncada e Polizzi e dai partner (Lancaster MI-Gen, Euro Ed della Romania, iota Emphasys di Cipro, Lancaster Royal Grammar School e Corbon School di Parigi) offre un percorso chiaro e conciso che gli studenti possono seguire con facilità per ottenere una certificazione linguistica dall’ Università di Lancaster, riconosciuta e approvata in tutta Europa.

L’EntreComp ha identificato 15 competenze in tre aree chiave che descrivono cosa significhi essere imprenditori sia per gli studenti del “Fermi”, sia per tutti coloro i quali vorranno aderire.

Uno strumento che può essere, dunque, utilizzato in tutti i settori, un supporto chiave per la collaborazione e il lavoro, con possibilità di sviluppo del know how per educatori, formatori, datori di lavoro, organismi professionali e decisori politici.

Inoltre, uno dei principali punti di forza del progetto sarà la sua attenzione al problema dell'abbandono scolastico precoce.

L'accessibilità alle attività imprenditoriali, infatti, sarà vantaggiosa per tutti gli studenti e in particolare per coloro che trovano difficili le sfide accademiche della scuola.

Visto il successo avuto fino ad ora, il progetto verrà esteso a tutte le realtà del territorio, dalle scuole alle associazioni di diverso genere che vorranno partecipare.