Al Costaiblea Film Festival il cortometraggio del giovane regista sciclitano Angelo Piccione

Un cortometraggio fuori concorso in quella che è la XXIX° edizione del festival in programma in piazza Torre a Marina di Ragusa. Alla serata sarà presente lo stesso regista Angelo Piccione e l’attrice protagonista Annamaria La Rosa. A presentarlo Federica Schembri, direttrice organizzativa del Costaiblea Film Festival. “Metamorfosi”, distribuito da Siberia Distribution, una tra le più importanti case di distribuzione e vincitore del Premio di categoria “Best Crime” al concorso internazionale “Monza Film Fest”, tratta temi come la violenza sulle donne, nonché i temi della legalità, della giustizia e dell’amicizia. Angelo Piccione che è anche curatore della prima edizione del Concorso “Costaiblea Giovane Cinema”, riservato a giovani registi siciliani under 30, ha realizzato anche il video di presentazione del Costaiblea Film Festival, nonché il Video Omaggio al grande registra Gianni Amelio ed, in collaborazione con Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, ha curato il video “Itinerari siciliani” su Pierpaolo Pasolini, a cinquant’anni dalla morte che sarà proiettato presso l’altra prestigiosa location del Costaiblea Film Festival di Marina di Ragusa, ovvero Villa Ottaviano, nell’ambito della mostra, curata dallo stesso Marraffa, “Più moderno di ogni moderno”, i manifesti di Pasolini.

