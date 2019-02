Al Comando Aeroporto di Sigonella la visita del Comandante della Squadra Aerea - Ragusa Oggi

Al Comando Aeroporto di Sigonella la visita del Comandante della Squadra Aerea

Mercoledì 6 febbraio 2019, il Comandante della Squadra Aerea (CSA) dell’Aeronautica Militare (AM), Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti, è stato in visita al Comando Aeroporto di Sigonella.

Al suo arrivo in Sicilia, il Comandante della Squadra Aerea è stato accolto dal Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti.

Quest’ultimo, dopo il saluto dell’Ospite alla Bandiera di Guerra del 41° Stormo, ha illustrato la programmata crescita strutturale ed operativa e le tutte le incombenze legate all’Aeroporto Siciliano, dettagliandone la complessità ed i vari compiti e funzioni delle realtà insistenti, comprese le problematiche che si affrontano giornalmente al fine di fornire servizi essenziali alla Collettività, sempre nello spirito dual-use a cui si ispira la Forza Armata.

In particolare, sui servizi forniti – a breve anche all’avanguardia – nel settore della navigazione aerea a favore degli Aeroporti civili di Catania Fontanarossa e Comiso e quanto viene svolto dal 41° Stormo, a mezzo del velivolo P-72A, nell’ambito delle attività di pattugliamento marittimo per la sicurezza dei confini nazionali e nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare per salvaguardare la vita umana.

La visita guidata oltre che alle infrastrutture nazionali (dell’Aeroporto, del 41° Stormo, dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli e del 61° Gruppo Volo APR Predator AM) è proseguita anche a quelle straniere delle diverse realtà ospitate ed operanti dal sedime, tra le quali gli assetti di EUNAVFORMED SOPHIA, la NATO “Alliance Ground Surveillance” Force (NAGSF), la Naval Air Station (NAS) della Marina Statunitense.

Durante l’incontro con il personale schierato, con il gesto apprezzatissimo di stringere la mano e complimentarsi con tutti, il Generale Giancotti ha inteso dare un segno tangibile di vicinanza e di fiducia agli uomini e alle donne dell’AM, per il servizio giornaliero sempre più rilevante e utile per la Collettività.

Inoltre, è stata espressa piena soddisfazione per quanto constatato a seguito della giornata trascorsa all’Aeroporto Siciliano, in particolare per l’ottima reattività raggiunta dalle varie realtà insistenti, che hanno permesso di creare un sistema unico di produzione di effetti a livello interforze, e per la continua crescita strutturale, operativa e dei progetti di comunicazione digitale, il tutto sempre nel pieno rispetto dei programmi della Forza Armata.

Prima di lasciare Sigonella, l’Autorità ha firmato l’albo d’onore del reparto sul quale – a futura memoria – è rimasta la testimonianza dell’evento e in particolare lo *“spirito positivo e costruttivo”* riscontrato nel personale: *“…con sincero apprezzamento per le capacità operative e di supporto prodotte e in costruzione e con ammirazione per l’entusiasmo che in tale impresa si respira. Un augurio di cuore per un futuro che realizzi il grande potenziale del personale che ho incontrato!”*.

Il Comando Aeroporto di Sigonella, gerarchicamente dipendente dal Comando Squadra Aerea dell’AM tramite il Comando Forze Supporto e Speciali dell’AM, ha il compito di fornire il supporto operativo, tecnico, logistico ed amministrativo agli Enti e Reparti rischierati ed in transito sull’omonima Base Aerea, assicurando senza soluzione di continuità i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo, che includono tra gli altri l’assistenza tecnica a terra, il rifornimento di carburante, il servizio meteorologico, il servizio antincendio, l’assistenza sanitaria, la disponibilità di infrastrutture ricreative ed alloggiative. Il 41° Stormo Antisom (dotato di velivoli P-72A), l’11° Reparto Manutenzione Velivoli (in futuro centro di manutenzione di tutte le flotte da trasporto AM) e il 61° Gruppo Volo APR (con Predator tipo A) sono le principali realtà AM nazionali insistenti sul sedime e/o supportati; a questi vanno aggiunti quelli di rilievo internazionale: gli stanziali Naval Air Station U.S. Navy e NATO AGS Force ed i rischieramenti nell’ambito dell’attuale operazione EUNAVFORMED SOPHIA (di Lussemburgo, Spagna, Polonia). Inoltre, l’Aeroporto di Sigonella è responsabile della fornitura dei servizi traffico aereo all’interno della zona di controllo (CTR) denominata “Catania”, che comprende i cieli della Sicilia orientale e mari adiacenti, ivi compresi l’Aeroporto Militare di Sigonella e quelli civili di Catania-Fontanarossa e di Comiso (RG).

[image: image.png]