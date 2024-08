Al Castello di Donnafugata la terza edizione dell’evento “Raccontami di te…”

Il suggestivo castello di Donnafugata a Ragusa ha ospitato ieri sera, 13 agosto 2024, la terza edizione dell’evento “Raccontami di Te…”, un’iniziativa che unisce l’arte della scrittura a quella figurativa, creando una sinergia tra diverse forme di espressione artistica. Organizzato dall’associazione Malia, l’evento si è svolto in un nuovo e più ampio spazio all’interno del castello, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Quest’anno, “Raccontami di Te…” ha visto la partecipazione di numerosi scrittori e pittori, i quali hanno collaborato per dar vita a un’alchimia di emozioni attraverso la combinazione di musica, pittura, scrittura, teatro e letteratura.

Debhorah Di Rosa e Salvo Garipoli, ideatori dell’evento, hanno spiegato che il progetto è nato dal desiderio di stimolare una partecipazione attiva e profonda delle persone, consentendo loro di dare voce ai ricordi più preziosi. “Ciascuno di noi porta nel cuore il ricordo di una persona speciale: un bene prezioso che vorremmo non perdere mai. Il progetto ‘Raccontami di Te’ nasce proprio dalla volontà di dare sostanza a queste emozioni, sentirle e renderle immortali, attraverso il potere magico delle parole e dei colori”, hanno affermato.

Tra le opere presentate durante la serata, hanno attirato particolare attenzione due racconti intitolati “Correva l’anno 1963” e “Quando la mia bisnonna Giovanna”. Il primo racconto, con un tono nostalgico e commovente, narra l’arrivo del primo televisore nella casa della famiglia di Salvatore Battaglia.

Le emozioni trasmesse dai racconti sono state ulteriormente amplificate dalle interpretazioni artistiche di Claudia Clemente e Milena Nicosia. Claudia Clemente ha realizzato un quadro ispirato al racconto “Correva l’anno 1963”, catturando con ironia e nostalgia un amarcord irresistibile. Milena Nicosia, invece, ha tratto ispirazione dal racconto “Quando la mia bisnonna Giovanna”, dipingendo un’immagine potente di una donna volitiva e determinata, impegnata nella lotta per il riconoscimento dei diritti.

“Raccontami di Te…” si conferma così non solo un evento culturale, ma un vero e proprio viaggio nelle emozioni e nei ricordi, capace di trasportare il pubblico in un’esperienza unica. L’incontro tra diverse forme d’arte al calare del sole, in una cornice incantevole come quella del castello di Donnafugata, rende questo evento sempre più affascinante ed emozionante anno dopo anno.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la quarta edizione di “Raccontami di Te… 2025”, che tornerà a toccare il cuore di tutti i partecipanti, continuando a rendere immortali le emozioni attraverso l’arte.

© Riproduzione riservata