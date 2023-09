Aiuti alle aziende agricole e zootecniche. Pronta, per le prime 100, la liquidazione fin dalla prossima settimana

Aumento dei costi energetici per l’acquisto di carburanti agricoli e delle materie prime per foraggi destinati alle vacche da latte. Le aziende siciliane che operano nel settore agricolo e dell’allevamento sono in ginocchio, lo stesso vale per quelle iblee con un forte impatto economico in provincia di Ragusa visto che in essa è concentrato il maggior numero di realtà a conduzione familiare ed imprenditoriale di tutta l’isola. Prova ne è la destinazione di 10 milioni di euro di aiuti sul dato complessivo di 25 milioni di euro. Fondi comunitari destinati alla Sicilia sbloccati lo scorso 18 agosto e, se non vengono utilizzati entro il mese di dicembre, rischiano di andare in economia.

La prossima settimana partirà la liquidazione per le prime 100 aziende le cui pratiche sono state già evase e perfezionate.

“Il responsabile dell’Ispettorato Agrario di Ragusa, Francesco Azzaro, mi ha comunicato lo stato di avanzamento dell’iter burocratico di tutte le pratiche che hanno in lavorazione – annuncia il deputato regionale Ignazio Abbate – la prima buona notizia riguarda le prime 100 aziende le cui pratiche sono già state evase e che verranno liquidate già nel corso della settimana prossima. Per le altre gli uffici competenti sono in attesa dei Durc, senza i quali è impossibile procedere. A tal proposito il responsabile dell’Ispettorato che ha l’incarico di lavorare le pratiche, mi ha assicurato che nei prossimi giorni incontrerà il direttore dell’Inps di Ragusa per studiare la possibilità di istituire un canale preferenziale per la lavorazione delle domande di rilascio del Durc”.

E per le aziende che non dovessero essere in regola con il Durc?

“Si procederà, anziché all’erogazione diretta del contributo, al saldo dei carichi pendenti con l’Inps – spiega ancora Abbate – l’obiettivo è l’erogazione completa del contributo entro 60 giorni. L’altissimo numero di domande pervenute da tutta la Regione ha intasato in tal senso il normale defluire di questo tipo di pratiche causando ritardi importanti. Dall’Ispettorato mi rassicurano però sul fatto che la situazione si sta via via normalizzando”