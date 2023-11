Agroalimentare: al via prima edizione di New Green Expo a Vittoria

Sarà inaugurata domani, 22 novembre, alle ore 9.30, la 1^ edizione di New Green Expo, in programma al Polo Fieristico di Vittoria sino al 24 novembre. Un evento volto a promuovere la serricoltura e l’agroalimentare, cuore pulsante della fascia trasformata, che punta a diventare un momento di incontro tra aziende, consorzi di tutela, associazioni di categoria e organi istituzionali, per rendere le tre giornate dinamiche, formative e allo stesso tempo un’occasione unica per creare network di settore. Oltre all’attività espositiva, si terranno convegni e tavole rotonde incentrati su tematiche quali:

– Innovazione e digitalizzazione

– Strategie di crescita e sviluppo del settore

– Sostenibilità ambientale ed economica

– Modelli di distribuzione e nuovi trend di mercato.

Le aziende avranno l’occasione di ampliare il proprio network, incontrare buyers e stakeholders, sia italiani che esteri. Previsti anche dei cooking-demo nel corso della tre giorni, in cui protagonisti saranno i prodotti di punta del territorio e gli chef selezionati come ambasciatori della cucina e dei prodotti locali. Infine, è prevista una mostra pomologica dedicata alle produzioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare del territorio.

«Vittoria, capitale della serricoltura, torna al centro dei riflettori – dichiara l’Amministratore Unico di Vittoria Mercati, Carmelo Diquattro –. Lo fa con una nuova manifestazione fieristica dall’impostazione totalmente diversa rispetto a quelle del passato e che segna un passaggio ad una visione moderna di fiera. Una fiera ricca di contenuti, sempre più in linea con le esigenze di un comparto come quello agricolo in profonda mutazione e che merita di avere il giusto risalto».

«Abbiamo lavorato diversi mesi alla realizzazione di questa prima edizione di New Green Expo – aggiunge il delegato del sindaco alle attività produttive ed economiche, Alessandro Speranza- con un approccio innovativo come del resto esige il momento storico attuale: la produzione agricola, le tecnologie, i mercati sono tutti cambiati ed è alla luce di tutto ciò che abbiamo ideato una tre giorni ricca di appuntamenti a cui hanno dato adesione numerose realtà italiane».

«Un programma ricco di iniziative. Ben 12 momenti di incontri, tra convegni e workshop – ha sottolineato il General Manager di FoodInnova, Rosario Sallemi -. Sarà possibile visitare in questi tre giorni 156 stand, entrando gratuitamente previa registrazione online. Un’importante opportunità per le aziende del settore che potranno confrontarsi e incontrare i buyer che hanno dato la propria disponibilità ad essere presenti alla prima edizione di New Green Expo».

«Siamo orgogliosi di ospitare questa fiera all’interno della Nuova Emaia Città – ha dichiarato il sindaco, Francesco Aiello-. La città oggi si sta ponendo nuove sfide, in un periodo storico mutato, che esige anche dei cambiamenti nell’approccio all’organizzazione di una fiera: non possiamo fare più le stesse cose così come le facevamo in passato. Occorre guardare avanti, alla nuova agricoltura che si sta affacciando, alla green economy e questa è la prima fiera specialistica proprio del new green. Ed è importante che abbia qui le sue radici, qui dove è nata la serra fredda accarezzata dal sorriso del Padre Eterno, una serra che di sicuro è cambiata nel tempo ma è espressione di un territorio e delle migliaia di produttori che hanno fatto sperimentazione in tutti questi anni».