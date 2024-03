Agrigento. Ambiente, avviati lavori sul litorale Cattolica Eraclea

Via libera con effetto immediato ai lavori di ripascimento artificiale del litorale di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino. Lo ha stabilito il decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, su richiesta del Comune di Cattolica Eraclea, a seguito del sopralluogo sul litorale eseguito da tecnici dell’Assessorato e responsabili della Riserva, che ha scongiurato un pericolo per la nidificazione della tartaruga marina “Caretta caretta” per la stagione successiva.

I tecnici dell’assessorato al Territorio insieme ad Alessandro Salemi, responsabile della Riserva naturale orientata “Torre Salsa”, gestita dal Wwf, hanno effettuato un sopralluogo sul litorale per verificare le condizioni.

© Riproduzione riservata