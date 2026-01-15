Agricoltori siciliani in piazza a Vittoria contro l’accordo UE-Mercosur

La città di Vittoria si prepara a ospitare il 16 gennaio 2026 una significativa mobilitazione degli agricoltori siciliani contro l’accordo UE-Mercosur, ritenuto un pericolo concreto per le filiere agricole locali. L’iniziativa, prevista alle ore 9:00 nei pressi del Mercato Ortofrutticolo in via Salvatore Incardona, vedrà la partecipazione di produttori, cittadini e trattori, pronti a difendere la sicurezza alimentare, il reddito degli agricoltori e la produzione di qualità tipica del Sud e della Sicilia.

L’accordo commerciale, infatti, consentirebbe l’arrivo massiccio di prodotti agricoli sudamericani a basso costo e con standard produttivi differenti da quelli europei, generando un rischio concreto di concorrenza sleale, crollo dei prezzi e indebolimento delle filiere locali. In particolare, i comparti siciliani più vulnerabili risultano quelli agrumicolo, orticolo, cerealicolo e vitivinicolo, che potrebbero subire effetti devastanti dall’ingresso di merci provenienti da grandi latifondi con costi del lavoro inferiori e utilizzo di sostanze vietate in Europa.

La mobilitazione di Vittoria si inserisce in un contesto nazionale più ampio, che vede già piazze affollate a Milano e Parma, a dimostrazione di un consenso crescente tra gli agricoltori e i cittadini preoccupati per la salvaguardia delle produzioni locali. Gli organizzatori lanciano un appello alla solidarietà tra agricoltori siciliani e sudamericani, sottolineando che la battaglia contro il Mercosur è anche una lotta per la dignità, la sovranità alimentare e un’agricoltura sana e giusta.

L’evento di Vittoria sarà un momento simbolico per ribadire la necessità di una PAC equa, di un prezzo giusto per chi produce e per chi consuma e di una politica agricola che valorizzi il lavoro e la qualità, contrastando le logiche puramente liberiste che rischiano di sacrificare territori e persone.

