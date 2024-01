Aggressione e minacce di morte per la convivente: braccialetto elettronico per un 28enne

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per uomo di 28 anni di Ragusa accusato di maltrattamenti in famiglia e pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta del pubblico ministero, in seguito alle numerose denunce di condotte violente da parte della convivente.

MINACCE E AGGRESSIONI CONTINUE



L’uomo aveva perpetrato aggressioni, minacce di morte, vessazioni continue, pedinamenti e altre forme di violenza nei confronti della convivente. La giovane donna, nonostante il profondo disagio, ha avuto il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. Dopo gli adempimenti previsti, l’uomo è stato sottoposto all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.