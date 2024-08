Aggressione all’alba a Pozzallo: la vittima è una giovane donna

I carabinieri sono alla ricerca dello straniero che stamane a Pozzallo, intorno alle 5 del mattino, ha aggredito una giovane di 19 anni in strada. La vittima era in compagnia di alcune amiche. L’azione violenta dell’uomo si è sviluppata in due momenti in una via cittadina, distante dai luoghi della movida estiva. Dapprima ha avvicinato l’intero gruppo di ragazzine cercando di molestarle poi ha “puntato” su una di esse aggredendola visto che essa ha cercato di allontanarlo. L’allarme è scattato alla Stazione dei carabinieri dove le amiche della vittima hanno chiesto aiuto. La diciannovenne è stata soccorsa da alcuni passati ed accompagnata al PTE della cittadina pozzallese; successivamente viste le condizioni è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Lesioni multiple per la vittima dell’aggressione che è stata dimessa ed è tornata al proprio domicilio. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica con i colleghi della locale Stazione stanno cercando di individuare l’aggressore. Si tratta di uno straniero al momento senza identità e nazionalità.

L’appello del sindaco Roberto Ammatuna ad una costante presenza delle forze dell’ordine in città.

“Sono stato in costante contatto in queste ore con i medici dell’ospedale e con i militari dell’Arma – spiega il primo cittadino – le indagini sono in corso e si spera che il delinquente possa essere

assicurato al più presto alla giustizia. Ho chiesto anche un’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine, a cui va l’incondizionato sostegno di tutti, specialmente nelle ore notturne.

Qualunque cittadino che possa fornire utili indicazioni per l’individuazione del responsabile del vile gesto è pregato di informare i carabinieri”.

