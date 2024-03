Aggredito un uomo in via Roma a Ragusa

In Via Roma a Ragusa un noto imprenditore è stato vittima di un’aggressione ieri pomeriggio.

Secondo quanto riportato dal circolo locale di Fratelli d’Italia, l’imprenditore ha incrociato tre giovani ragusani mentre stavano utilizzando lo skateboard e facendo evoluzioni sulle panchine. Dopo aver chiesto loro di smettere, senza ottenere risultati, l’imprenditore si è posizionato su una delle panchine per impedire loro di continuare.

Nonostante ciò, uno dei giovani ha continuato e ha spinto l’imprenditore dalla panchina, causandogli, dopo una caduta a terra, la frattura del naso. Le forze dell’ordine sono intervenute successivamente, ma l’aggressore era già fuggito e l’imprenditore è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

