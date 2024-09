Aggredisce la moglie con un ventilatore e la minaccia: braccialetto elettronico per un cittadino tunisino a Comiso

Maltrattava la moglie e ha violato la misura di avvicinamento e per questo la polizia di Comiso ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino tunisino di 46 anni accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei tre figli minori. Inoltre, ha aggredito la moglie con un ventilatore. La misura, che include il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, prevede anche l’applicazione di un braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti.

L’arrivo della polizia

L’intervento della Polizia è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite domestica, durante la quale la moglie ha denunciato minacce e tentativi di aggressione da parte del marito. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo già allontanato da casa. Le dichiarazioni della donna hanno rivelato una situazione di maltrattamenti ripetuti, con l’aggressore che aveva violato una precedente misura cautelare di divieto di avvicinamento. In particolare, l’uomo avrebbe insultato la moglie, tentato di aggredirla con un ventilatore, minacciata di morte e spintonata sul balcone, fermandosi solo grazie all’intervento del figlio minore.

La gravità della situazione ha spinto la donna a sporgere denuncia contro il marito. Gli investigatori, in collaborazione con la Procura di Ragusa, hanno richiesto una misura cautelare più severa per proteggere la vittima e i figli. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, valutando i fatti, ha quindi disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che è stato immediatamente applicato per prevenire ulteriori atti di violenza.

