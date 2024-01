Aggiudicata a Vittoria la gara per la progettazione e la realizzazione di una mensa scolastica nell’area dell’asilo nido di via Collodi

Aggiudicata la gara d’appalto per la progettazione e la realizzazione di una mensa scolastica all’interno dell’asilo nido Collodi a Vittoria, sito in via Roma, angolo via Gaetano Salvemini. Questa iniziativa rientra nelle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

LA STRUTTURA SARA’ REALIZZATA GRAZIE A UN FINANZIAMENTO DI 500 MILA EURO

La gara d’appalto è stata possibile grazie a un finanziamento di 500 mila euro per la realizzazione di un edificio dedicato, dotato di attrezzature specifiche. Tra le caratteristiche interessanti, vi sarà una grande vetrata finalizzata all’efficientamento energetico, che consentirà l’accumulo di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, l’edificio sarà alimentato da fonti di energia rinnovabile per circa il 60-65%, permettendo la climatizzazione invernale ed estiva.